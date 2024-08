USA, Freddie Mac: tassi sui mutui a 30 anni ai minimi in oltre un anno

(Teleborsa) -negli Stati Uniti questa settimana Lo ha comunicato la Freddie Mac, impresa privata con sostegno governativo che è specializzata nell'emissione di mutui ipotecari e nella loro rivendita sul mercato secondario."I tassi dei mutui sono crollati questa settimana ala seguito della probabile reazione eccessiva a un rapporto sull'occupazione non proprio favorevole e alle turbolenze del mercato finanziario per un'economia che rimane su solide basi", ha affermato Sam Khater, capo economista di Freddie Mac."Il calo dei tassi dei mutuie dovrebbe iniziare a stuzzicare il loro interesse a fare una mossa - ha aggiunto - Inoltre, questo calo dei tassi sta già offrendo ad alcuni proprietari di case esistenti l'opportunità di rifinanziare, con la quota di rifinanziamento delle domande di mutuo di mercato che ha raggiunto quasi il 42%, il più alto da marzo 2022".Scendendo nei dettagli, il mutuo a tasso fisso a 30 anni era in media del 6,47% all'8 agosto 2024, in calo rispetto alla settimana scorsa, quando era in media del 6,73%; un anno fa, a questo stesso periodo, era in media del 6,96%. Quello aera in media del 5,63%, in calo rispetto alla settimana scorsa, quando era in media del 5,99%; un anno fa, a questo stesso periodo, era in media del 6,34%.