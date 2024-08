Cellnex cede attività in Austria per 803 milioni di euro

Cellnex Telecom

(Teleborsa) -, il più grande operatore europeo di infrastrutture di telecomunicazione wireless e il consorzio composto da Vauban Infrastructure Partners, EDF Invest (il braccio di investimento di EDF per asset non quotati) e MEAG (asset manager died ERGO) hanno raggiunto un accordo affinché ilCellnex opera in Austria dall'inizio del 2021, quando ha finalizzato l'acquisizione dei siti di CK Hutchison nel paese come parte dell'accordo per l'acquisizione del portafoglio infrastrutturale di CK Hutchison in sei paesi europei, tra cui l'Austria. Cellnex attualmente gestisce circanel paese alpino."La vendita della nostra attività in Austria è un ulteriore passo nel Next Chapter dell'azienda, in linea con la nostra strategia, per raggiungere l'obiettivo di consolidare, semplificare la nostra struttura aziendale e concentrare i nostri sforzi nelle opportunità di crescita esistenti nei principali mercati in cui operiamo", ha commentatodi Cellnex."Ci consentirà inoltre - ha aggiunto Patuano - di andare avanti su altri due obiettivi strategici comedegli azionisti, rispettando così i nostri impegni con il mercato".sono financial advisor.