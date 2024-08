Unipol, utile semestrale sale a 555 milioni di euro. Raccolta assicurativa +10,4%

Unipol

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso ilcon unpari a 555 milioni di euro (in crescita del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso), considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto dilimitatamente al primo trimestre 2024. Il risultato a periodo omogeneo al 30 giugno 2024 del Gruppo Unipol, ovvero comprensivo del contributo delle partecipazioni in BPER e Banca Popolare di Sondrio alla stessa data, ricalcolato sulla base delle informazioni finanziarie recentemente diffuse da tali società, si attesta a 632 milioni di euro. L'utile netto consolidato al 30 giugno 2023, che includeva il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER al primo semestre 2023, era stato pari a 517 milioni di euro.Nei primi sei mesi del 2024 la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 8.165 milioni di euro, in crescita, a perimetro omogeneo, del 10,4% rispetto ai 7.393 milioni di euro registrati al 30 giugno 2023.La raccolta diretta nel compartoal 30 giugno 2024, pari a 4.581 milioni di euro, ha registrato una crescita (+7,8% a perimetro omogeneo) rispetto ai 4.248 milioni di euro del 30 giugno 2023, con positive performance in tutti gli ecosistemi in cui opera il Gruppo. A tale ammontare contribuiscono la compagnia UnipolSai, che registra premi Danni per 3.618 milioni di euro (+5,1%) e le altre principali compagnie del Gruppo. UniSalute, in particolare, ha raccolto premi per 517 milioni di euro (+27,7%), grazie anche al modello UniSalute 2.0 che ha consentito alle reti distributive agenziali e di bancassicurazione del Gruppo di proporre alla clientela retail e PMI i prodotti Salute offerti dalla compagnia; Linear ha totalizzato premi per 124 milioni di euro (+18,3%).Il compartorisulta in crescita del 10,2% rispetto all'esercizio precedente con premi pari a 2.202 milioni di euro. Ancora sostenuta la crescita dei premi, pari a 2.379 milioni di euro (+5,7%3 sul primo semestre 2023), risultato che ha beneficiato in particolare della spinta commerciale nel comparto Salute. In crescita anche la raccolta del canalein cui opera Arca Assicurazioni (158 milioni di euro, +18,0%).Ilsi attesta al 93,1%, con miglioramento diffuso su più rami, rispetto al 97,5%3 ricalcolato su basi omogenee del primo semestre 2023. Per quanto concerne l'indice di solvibilità di Gruppo, al 30 giugno 2024 il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è pari al 221% rispetto al 215% del 31 dicembre 2023. L'indice di solvibilità del settore assicurativo è pari al 276%.