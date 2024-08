BT Group in cima al FTSE 100 dopo che Bharti acquista il 24,5%

BT Group

BT Group

(Teleborsa) -, colosso britannico delle telecomunicazioni, èdopo l'annuncio cheda Altice UK per circa 3,2 miliardi di sterline. Secondo una nota, Bharti acquisirà la quota iniziale del 9,99% prima del restante 14,51% in seguito alle approvazioni normative. Inoltre, ha sottolineato di non avere intenzione di fare un'offerta per acquisire l'intera BT.Ottima la performance di, che si attesta a 1,388 sterline, con un, piazzandosi. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,401 e successiva a 1,426. Supporto a 1,377.