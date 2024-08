Porsche SE: notevole flessibilità per investimenti in contesto di mercato interessante

Porsche Automobil Holding SE

(Teleborsa) -(Porsche SE) ha generato undopo le imposte di 2,1 miliardi di euro nella. Come previsto, questo risultato è inferiore a quello dell'anno precedente (2,3 miliardi di euro) ed è significativamente influenzato dal risultato degli investimenti in, contabilizzati a patrimonio netto di 2,0 miliardi di euro e 0,3 miliardi di euro, rispettivamente.L'è diminuito da 5,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2023 a 5,0 miliardi di euro. Questo miglioramento è dovuto in gran parte ai dividendi ricevuti dagli investimenti in Volkswagen AG (1,4 miliardi di euro) e Porsche AG (0,3 miliardi). Ciò è stato in parte compensato dal dividendo di 783 milioni di euro distribuito da Porsche SE ai suoi azionisti.Dopo aver emesso un'obbligazione di 1,6 miliardi di euro nell'aprile 2024, Porsche SE ha rimborsato una tranche di 0,6 miliardi di euro dei prestiti bancari esistenti. Inoltre, è stata accumulata liquidità per potenziali acquisizioni e il profilo di scadenza del debito è stato ulteriormente bilanciato. "Le nostre risorse finanziarie ci offrono unain ulteriori investimenti core e di portafoglio per diversificare ulteriormente il nostro portafoglio di investimenti - afferma Johannes Lattwein, membro del consiglio di amministrazione responsabile per finanza e IT - Nel fare ciò, perseguiamo un approccio di sviluppo attivo del portafoglio. L'attuale contesto del mercato azionario e la conseguente diminuzione complessiva delle valutazioni aziendali stanno".Nel segmento degli investimenti di portafoglio, Porsche SE ha acquisito una partecipazione nella società canadese di intelligenza artificialenel secondo trimestre del 2024. Ad agosto 2024, Porsche SE ha investito inSE come parte di un co-investimento con il Future Fund di EQT.Per l', Porsche SEdi registrare un risultato dopo le imposte compreso tra 3,5 miliardi di euro e 5,5 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2024, si prevede un debito netto compreso tra 5,0 miliardi di euro e 5,5 miliardi di euro.