Civitanavi Systems, Honeywell al 99,22%. Delisting il 26 agosto

Civitanavi Systems

(Teleborsa) - Sono stati resi noti i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto di Honeywell su. Sulla base dei risultati definitivi comunicati dall'intermediario incaricato, alla chiusura del periodo di adesione risultano portate in adesione all'offerta 30.520.139 azioni, pari al 99,22% del capitale sociale di Civitanavi System.Pertanto, tenuto conto delle adesioni ed alle ulteriori 877.815 azioni dell'esercizio di opzioni (pari al 2,77%), Honeywell ad esito dell'offerta, avrà il 99,24% del capitale sociale.Il 19 agosto 2024, Honeywell pagherà a ciascun aderente all'offerta ilportata in adesione.Confermata la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto in relazione alle azioni residue, dando così corso alla procedura congiunta con il conseguentedalla Borsa.disporrà la sospensione delle azioni di Civitanavi Systems dalla quotazione su Euronext Milan nelle sedute del 22 e 23 agosto 2024 e la revoca delle stesse dalla quotazione a partire dalla seduta del 26 agosto 2024.