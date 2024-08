thyssenkrupp, terzo trimestre in perdita per oneri di ristrutturazione

thyssenkrupp

(Teleborsa) -, gruppo industriale tedesco specializzato nella lavorazione dell'acciaio, ha detto che neldell'attuale anno fiscale 2023/2024 ha registrato una performance aziendale più debole rispetto all'anno precedente in un "". Ha pesato la riduzione dello slancio nei settori chiave dei clienti come automotive, macchinari ed edilizia; a ciò si sono aggiunti i costi energetici ancora elevati.Tra aprile e giugno, il gruppo ha registrato un'entrata ordini di 8,4 miliardi di euro (anno precedente: 9,4 miliardi di euro). Lesono ammontate a 9,0 miliardi di euro (anno precedente: 9,6 miliardi di euro) e l'a 149 milioni di euro (anno precedente: 243 milioni di euro).Automotive Technology, Materials Services e Marine Systems hanno migliorato i loro contributi agli utili rispetto all'anno precedente. Nel settore dell', caratterizzato dalla debole economia e dalle sfide strutturali, l'a causa degli. Nel segmento Decarbon Technologies, thyssenkrupp ha registrato effetti una tantum nell'ingegneria degli impianti presso Polysius (settore del cemento), in particolare a causa di costi più elevati di circa 80 milioni di euro per singoli progetti legacy.Mentre gli utili dalle operazioni sono stati positivi, lein particolare per un totale di 60 milioni di euro presso Materials Services (principalmente thyssenkrupp Schulte) e Decarbon Technologies (principalmente Polysius) hanno comportato che thyssenkrupp abbia registrato unadi 33 milioni di euro nel terzo trimestre del 2023/2024 (anno precedente: utile netto di 107 milioni di euro). Inoltre, il deconsolidamento della quota del 55 percento in thyssenkrupp Industries India (segmento Decarbon Technologies) ha avuto un impatto negativo."Le tendenze di mercato fortemente contrastanti e gli effetti una tantum hanno compensato i progressi compiuti nella trasformazione di thyssenkrupp nel terzo trimestre. Le nostre attività hanno avuto buoni risultati in un contesto difficile e abbiamo ottenuto successo con il nostro programma di efficienza. Inoltre, chiudendo l'acquisizione di una quota del 20 percento da parte di EP Corporate Group, abbiamo compiuto un altro grande passo verso una soluzione autonoma per il business dell'acciaio", ha affermato il