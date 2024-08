Bayer in rally a Francoforte dopo vittoria legale su Roundup negli Stati Uniti

Bayer

Bayer

(Teleborsa) -, società tedesca e una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, corre sulla Borsa di Francoforte, dove risulta di gran lunga il. A spingere gli acquisti sono titolo è stata unain uno dei tanti procedimenti riguardanti il ??suo controverso erbicidaIn particolare, una corte d'appello degli Stati Uniti ha affermato che la legge federale protegge Bayer da una causa intentata da un giardiniere della, secondo cui Monsanto (nel frattempo acquisita da Bayer) avrebbe violato la legge statale non avendo apposto un'del Roundup. Secondo la Corte, il Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act richiede uniformità a livello nazionale nelle etichette dei pesticidi e ha impedito alla Pennsylvania di aggiungere un avviso di cancro.Questa sentenza èdelle corti d'appello federali di San Francisco e Atlanta. Ciò potrebbe portare ladegli Stati Uniti a intervenire per risolvere la controversia.Bayer ha ribadito che il Roundup e il suo principio attivo, il glifosato, sono sicuri e ha affermato che "continua a supportare pienamente" il marchio, nonostante leche si trova ad affrontare da quando ha acquisito Monsanto nel 2018 per 63 miliardi di dollari.Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,22 e successiva a 32,75. Supporto a 27,68.