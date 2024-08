Appartamenti condivisi: crescono offerta (+14%) e prezzi (+6%)

(Teleborsa) - L'(14% nell'ultimo anno) non ha impedito una crescita dei prezzi, che sono, portando lasecondo un recente rapporto pubblicato da, il portale immobiliare leader nello sviluppo tecnologico in Italia.Il prezzo medio di 475 euro al mese è molto, dove tocca i 675 euro di media. Tra i capoluoghicon una richiesta media di 595 euro al mese, seguita da Venezia (560 euro), Firenze e Monza (525 euro entrambe), quindi Brescia e Roma rispettivamente con 520 e 500 euro. Con prezzi sotto la media nazionale troviamo Torino (450 euro) e Napoli (380 euro). In fondo alla graduatoria, Reggio Calabria è la città più economica per affittare una stanza, con un prezzo medio di 180 euro, seguita da Potenza e Benevento con 200 euro al mese."Negli ultimi anni, il costo degli appartamenti in affitto è, spingendo molti a considerare la condivisione dell'abitazione. Si tratta di una scelta adottata soprattutto dalle classi sociali più vulnerabili e dai giovani, perché consente di ridurre lo sforzo economico", spiega. "In alcune città dinamiche come Milano, i prezzi delle stanze condivise stanno raggiungendo il limite della sostenibilità. A Milano, per esempio, i costi delle stanze condivise si stanno avvicinando a quelli dei monolocali, rendendo queste soluzioni meno appetibili rispetto a un affitto indipendente".Secondo De Tommaso, "affittare stanze è diventato molto più redditizio per i proprietari rispetto a concedere in locazione un intero appartamento. Di conseguenza, in molti hanno colto l'opportunità, determinando undi camere in appartamenti condivisi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".Milano e Roma rappresentano insieme il, con. Altri mercati importanti sono Bologna (4,4%), Torino (3,8%), Padova (3,1%), Modena (2,5%), Firenze (2,2%) e Napoli (2%). Complessivamente, questi centri catalizzano i due terzi dell'offerta di stanze condivise a livello nazionale.Il rapporto rivela cherispetto all'anno precedente. Tra i mercati con almeno 50 annunci,, seguita da Forlì, dove l'offerta è raddoppiata (100%). Questi mercati, tradizionalmente caratterizzati da una bassa offerta, mostrano variazioni percentuali elevate anche con piccoli cambiamenti nel numero di stanze disponibili.Tra i 17 mercati più dinamici, che rappresentano l'80% dell'offerta totale,seguita da Palermo (49%), Cagliari (45%) e Milano (36%). Anche Padova (32%) e Napoli (25%) hanno superato il tasso di incremento medio nazionale che è stato del 14 per cento. Alcune città hanno visto una riduzione dell'offerta, tra cui Trento (-31%), Torino (-23%), Firenze (-14%), Brescia (-12%) e Roma (-4%).Nonostante l’aumento dell'offerta, i prezzi degli affitti nei capoluoghi italiani hannocon cali registrati solo in dieci città e stabilità in altre sei.seguita da Treviso (-16%), Torino, Reggio Emilia e Reggio Calabria (tutte con -5%). Anche Milano ha visto un calo dell'11%, mentre a Roma i prezzi sono saliti del 5%. Sul fronte degli aumenti, Monza guida la tendenza rialzista con un incremento del 75%, seguita da Verona (35%), Parma (28%), Genova (25%), Ferrara (25%) e Brescia (24%).L'aumento significativo dell'offerta è stato compensato da unapermettendo ai prezzi di mantenere un trend al rialzo, come rilevato da Idealista. La pressione della domanda è rimasta pressoché stabile a livello nazionale, con una leggera flessione dell'1% rispetto all'anno precedente, ma con un incremento in 35 capoluoghi. Tra questi, Trieste ha registrato una crescita straordinaria del 450%, seguita da Bergamo (229%), Trento (154%), Monza (136%), Verona (106%) e Rimini (104%).Nei grandi mercati,Bologna e Catania hanno registrato incrementi più contenuti, rispettivamente dell'8% e dell'1%. In controtendenza, Milano (-34%), Padova (-16%) e Napoli (-11%) hanno visto un calo significativo del volume delle visite.