Ardian, primo investimento nel settore immobiliare residenziale in Spagna

(Teleborsa) -, colosso francese del private equity, ha, la sua prima transazione nel settore residenziale in Spagna. Questa transazione è in linea con la strategia di Ardian di espandere il suo portafoglio di investimenti e diversificare tra le classi di attività immobiliari in Europa, in particolare in Spagna, si legge in una nota.La proprietà, acquisita dal gestore degli investimenti Patrizia, ha una superficie edificabile totale di circa 3.000 mq ed è situata in una posizione privilegiata in Calle Zurbarán 28, ad Almagro, uno dei quartieri più esclusivi di Madrid con accesso diretto al Paseo de la Castellana (una delle strade principali di Madrid) e ottimi collegamenti con i trasporti pubblici. Ardiancomposto da 10 appartamenti con 40 posti auto."Siamo entusiasti di questo ultimo investimento in Spagna - ha commentatopresso Ardian - Questo progetto riflette la nostra fiducia nel mercato immobiliare locale e la nostra dedizione allo sviluppo di immobili di alta qualità a livello locale. Crediamo fermamente nel potenziale di Madrid come centro città dinamico e in crescita e vogliamo contribuire allo sviluppo della città con progetti innovativi e sostenibili".