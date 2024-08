(Teleborsa) - Risultano in linea con le attese i prezzi alla produzione in Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato a luglio un decremento annuo dello 0,8%, in linea con le attese, dopo il -1,6% del mese precedente.Su base mensile, i prezzi hanno segnato un aumento dello 0,2%, in linea con il consensus e con la variazione del mese precedente.