Medioriente tenta la tregua. Petrolio a picco

Brent

(Teleborsa) -sulle piazze finanziarie internazionali, di riflesso alle, dopo che Israele ha accettato la già vacillante proposta di pace degli Stati Uniti., ha annunciato ieri sera il segretario di Stato americano, dopo il pressing esercitato sul premierper sbloccare lo stallo dei negoziati e la liberazione degli ostaggi. "No a una escalation della crisi", ha detto ancora Blinken in conferenza stampa da Tel Aviv, ricordando che "senza accordo gli ostaggi potrebbero morire".Se le pressioni hanno avuto un risultato positivo in Israele, appareil proposito di, che avverte. "Le dichiarazioni di Blinken sono contrarie alla verita'. Hamas ha accettato l'accordo, ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo ha rifiutato", ha detto Taher al-Nono, portavoce di Hamas in risposta alla richiesta di Blinken di accettare quest'ultima proposta di tregua.La situazione è fluida, ma i, quindi ila partire da ieri sera e si conferma in ribasso questa mattina. Al Nymex di New York, il future sul b statunitense segna un calo dello 0,76% a 73,09 dollari al barile, mentre ilcede lo 0,75% a 77,07 USD/b., in particolare del comparto immobiliare, che ha costretto la banca centrale ad un taglio die tassi anticipato a luglio. Unache laha confermato al termine del meeting odierno, anche se il mercato sperava in un nuovo intervento a sorpresa sui tassi.