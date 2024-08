Cina apre indagine antisussidi su prodotti lattiero-caseari importati dall'UE

Tesla

(Teleborsa) - Ilhaa partire dal 21 agosto 2024, dopo una richiesta della China Dairy Association e della China Dairy Industry Association. Tra i prodotti lattiero-caseari oggetto del provvedimento vengono citati specificamente(compresa la ricotta) e cagliata,(anche grattugiato o in polvere), formaggio erborinato e altriL'annuncio arriva dopo che ieri l'Unione europea ha confermato l'intenzione di imporre una sovrattassa di cinque anni sulleprovenienti dalla Cina, comprese quelle prodotte daNella domanda presentata, i richiedenti hanno affermato che l'UE e i governi dei suoi Stati membri hanno fornito unalle industrie lattiero-casearie legate all'UE. Per quanto riguarda l'Italia sono citati due casi: sussidi all'assicurazione del bestiame e sovvenzioni alla logistica lattiero-casearia.Le parti interessate e i governi dei paesi interessati devono registrarsi presso l'Ufficio indagini e rimedi commerciali del Ministero del commercio per partecipare a questa indagine compensativa entro 20 giorni.L'indagine inizia oggi, il 21 agosto 2024, e dovrebbe essere completata. Può essere prorogata per sei mesi in circostanze speciali.Il Ministero del Commercio può utilizzare, ecc. per conoscere la situazione dalle parti interessate e dai governi dei paesi interessati, e condurre indagini.