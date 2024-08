Keysight Technologies vola al Nyse dopo la trimestrale

Keysight Technologies

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 10,88% al Nyse, dopo aver annunciato risultati trimestrali superiori alle aspettative e ottenuto la conferma di un giudizio Buy da parte di Goldman Sachs, cn TP a 181 dollari.La società tecnologica statunitens ha chiuso il terzo trimestre fiscale con un fatturato di 1,22 miliardi di dollari, che supera del 2% le aspettative del mercato, e con un EPS non-GAAP di 1.57 dollari, superiore di 22 cents rispetto alle attese.Gli ordini del trimestre si sono attestati a 1,249 miliardi di dollari, risultando in crescita dello 0,4% anno su anno e del 2% su base trimestrale.