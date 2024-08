Petrolio, EIA: scorte USA calano di 4,6 milioni più delle attese

Light Crude

Brent

(Teleborsa) -. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 16 agosto 2024, sono diminuiti dia 426 MBG, controGlihanno registrato una forte calo pari a, arrivando a 122,8 MBG, contro attese per un livello quasi invariato (+0,04 milioni), mentre lehanno registrato una quota 220,6 MBG (era atteso un decremento di 0,1 milioni).Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,6 milioni a 377,2 MBG.Frattanto, il, dopo la performance negativa die giorno scorsi, motivata dallo scemare delle tensioni in Medioriente. Ilstatunitense che scambia a 77,75 dollari al barile, in rialzo dello 0,72%, mentre ilregistra un incremento dello 0,60% a 73,61 dollari.