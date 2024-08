Deutsche Bank corre a Francoforte dopo accordo transattivo per causa Postbank

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, che registra un guadagno del 3,08% alla Borsa di Francoforte, dopo che la banca ha raggiunto un accordo con 80 ricorrenti, pari al 60% del totale, nel contenzioso aperto dopo l'acquisizione di Postbank, realizzata alcuni anni fa.La banca tedesca era stata accusata di non aver pagato un corrispettivo appropriato agli azionisti. La proposta attuale, accettata dalla gran parte dei ricorrenti, è di 31 euro per azione.Deutsche Bank prevede che gli accordi transattivi finora conclusi saranno coperti dal 45% degli accantonamenti effettuati sinora che saranno quindi liberati. Deutsche Bank prevede che ciò porterà ad un impatto positivo di circa 430 milioni di euro sul suo utile ante imposte nel terzo trimestre.Qualora Deutsche Bank stipulasse accordi transattivi con ulteriori ricorrenti, ciò potrebbe comportare ulteriori implicazioni positive sugli accantonamenti totali presi per il contenzioso.