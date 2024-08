Eventi e scadenze del 22 agosto 2024

Martedì 20/08/2024

Giovedì 22/08/2024

Aegon

Dollar Tree

Swiss Re

ThyssenKrupp

(Teleborsa) -- Fiera di Rimini - Alla 45ª edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli partecipano esponenti di primo piano del panorama culturale, sociale e politico del Paese, tra i quali il presidente della Corte Costituzionale, Barbera, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, il commissario europeo Gentiloni, il presidente della Banca d’Italia Panetta e i ministri Salvini, Piantedosi, Tajani, Giorgetti, Lollobrigida, Pichetto Fratin, Sangiuliano, Bernini, Schillaci, Urso, Calderone, Fitto e Valditara- La Federal Reserve Bank di Kansas City ospita l'annuale simposio di politica economica a Jackson Hole al quale intervengono economisti, banchieri centrali, accademici e responsabili delle politiche economiche di tutto il mondo per discutere temi cruciali riguardanti l'economia globale. Il titolo di questa edizione sarà "Reassessing the Effectiveness and Transmission of Monetary Policy"- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Comunicazione BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo