Manifatturiero Eurozona zoppica e ripresa servizi non durerà a lungo

(Teleborsa) -, confermandosi l'anello debole dell'ecponomia,. E' quanto emerge dai datirelativi al sentiment dei direttori acquisto delle aziende della manifattura e dei servizi, pubblicati stamattina.Secondo le stime preliminari di S&P Global, l'indicea 45,6 punti dai 45,8 precedenti, risultando inferiore ai 45,7 punti attesi dagli analisti. Una soglia che resta inferiore anche a quella critica di 50 e che denota ancora una contrazione dell'attività., che sale a 53,3 punti rispetto ai 51,9 punti precedenti e supera ampiamente i 51,7 punti attesi. Di conseguenza, ildai 50,2 precedenti, attestandosi(50,1 punti).Fra le maggiori economie europee, lamostra un peggioramento del PMI manifatturiero a 42,1 da 43,2 punti, contro un consensus di 43,4 punti e un calo del PMI sevizi a 51,4 da 52,5 (sotto il 52,3 atteso). In, il PMI manifatturiero cala a 42,1 da 44 (44,4 punti il consensus) e il PMI servizi sale a 55 da 50,1 (era atteso 50,2)."Di primo acchito, la ripresa dell’attività dell’eurozona di agosto si presenta come una piacevole sorpresa. Osservando però con un occhio più attento, si nota come i. La spinta è largamente dovuta all’aumento dell’attività del settore dei servizi in Francia", spiega, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, agigungendo"Siamo però di fronte ad una. Il settore, mentre quello deipare stia crescendo ad un livello decente. Detto questo, con lo svanire dello stimolo delle recenti olimpiadi in Francia e i segnali di calo dell’ottimismo nell’industria terziaria dell’eurozona, è probabile che siaprima che le difficoltà del settore manifatturiero inizieranno ad influire anche su quello del terziario".