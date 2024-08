BCE, aspettative di inflazione stabili per il terzo mese consecutivo a luglio

(Teleborsa) - Le percezioni dell'inflazione media dei consumatori dell'Eurozona nei 12 mesi precedenti sono diminuite notevolmente, mentre le aspettative di inflazione media per i successivi 12 mesi sono rimaste invariate e quelle per i tre anni a venire sono aumentate leggermente. È quanto emerge daldellariferito al mese di2024.Il tasso mediano dinei 12 mesi precedenti è sceso notevolmente a luglio al 4,1%, dal 4,5% di giugno. Nel frattempo, le aspettative di inflazione negli orizzonti di un anno e tre anni sono rimaste al di sotto del tasso di inflazione percepito in passato. Lenei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate al 2,8% per il terzo mese consecutivo, dopo essere scese a maggio al livello più basso da settembre 2021. Le aspettative mediane di inflazione a tre anni sono aumentate di 0,1 punti percentuali a luglio al 2,4%.L'di inflazione nei prossimi 12 mesi è rimasta invariata al livello più basso da febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Gli sviluppi nelle percezioni e nelle aspettative di inflazione sono rimasti relativamente allineati tra i gruppi di reddito. Gli intervistati più(di età compresa tra 18 e 34 anni) hanno continuato a segnalare percezioni e aspettative di inflazione inferiori rispetto agli intervistati più anziani (di età compresa tra 35 e 54 anni e di età compresa tra 55 e 70 anni).Lenominale dei consumatori sono diminuite all'1,1%, dall'1,4% di giugno. Il calo delle aspettative di reddito è stato generalizzato per fasce di età e di reddito, ma più pronunciato per i due quintili più bassi.Lenominale nei 12 mesi precedenti sono ulteriormente diminuite al 5,4%, dal 5,8% di giugno e dal 5,9% di maggio. L'ultimo punto dati estende un calo sostenuto iniziato a marzo 2023. Anche le aspettative di crescita della spesa nominale nei prossimi 12 mesi sono diminuite, al 3,2% dal 3,3% di giugno. Le aspettative di spesa nominale sono al livello più basso da febbraio 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina.Leper i prossimi 12 mesi sono diventate più negative, attestandosi al -1,0%, rispetto al -0,9% di giugno. Nel frattempo, le aspettative per ilnei prossimi 12 mesi sono rimaste invariate al 10,6%, il livello più basso dall'inizio della serie. I consumatori hanno continuato ad aspettarsi che il tasso di disoccupazione futuro fosse solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (10,1%), il che implica un mercato del lavoro sostanzialmente stabile.I dati trimestrali hanno mostrato che gli intervistati disoccupati hanno segnalato una diminuzione della loronei successivi tre mesi, scesa al 26,6% a luglio, dal 27,5% di aprile. Gli intervistati occupati hanno anche segnalato che la loro probabilità prevista di perdere il lavoro nei successivi tre mesi è aumentata all'8,9% a luglio, dall'8,7% di aprile. (Crescita economica e risultati del mercato del lavoro).A luglio 2024 i consumatori si aspettavano che ilaumentasse del 2,6% nei successivi 12 mesi, leggermente inferiore rispetto a giugno (2,7%). Le famiglie nel quintile di reddito più basso hanno continuato ad aspettarsi una crescita maggiore nei prezzi delle case rispetto a quelle nel quintile di reddito più alto (rispettivamente 3,2% e 2,5%), sebbene la differenza si sia leggermente ridotta. Lesui mutui a 12 mesi sono rimaste stabili al 4,8%. Come nei mesi precedenti, le famiglie nel quintile di reddito più basso si aspettavano i tassi di interesse sui mutui più alti a 12 mesi (5,4%).La percentuale netta di famiglie che segnalavano un inasprimento (rispetto a quelle che segnalavano un allentamento) nell'nei 12 mesi precedenti è ulteriormente diminuita, così come la percentuale netta di quelle che si aspettavano un inasprimento nei 12 mesi successivi. Entrambi gli indicatori sono rimasti vicini ai livelli visti l'ultima volta nel secondo trimestre del 2022. La quota di consumatori che hanno segnalato di aver fattonegli ultimi tre mesi, misurata su base trimestrale, è aumentata al 17,2% a luglio dal 16,8% di aprile. Il numero di domande provenienti dai quintili di reddito più basso ha continuato ad aumentare, raggiungendo il livello più alto osservato dall'inizio della serie.