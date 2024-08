London Metal Exchange, anche Societe Generale lascia l'iconico trading floor

Societe Generale

(Teleborsa) -(SocGen), colosso bancario francese,(LME) a ??partire dal 27 agosto. Lo ha detto la stessa Borsa, la più importante del mondo per i metalli non ferrosi, in un notice ai partecipanti, secondo quanto riporta Bloomberg.SocGen passerà quindi dall'essere un membro di Categoria 1, che consente l'attività sul trading floor a grida, alla Categoria 2, continuando quindi a servire i clienti comeCiò lascerà, in seguito alle precedenti dimissioni di altri dealer. Il ring è stato riaperto a fine 2021 dopo 18 mesi di chiusura per la pandemia, anche se ora i volumi sono molto inferiori per lo spostamento alla creazione di prezzi in modo completamente elettronico e il cambiamento di alcune regole.LME (parte del gruppo Hong Kong Exchanges and Clearing) ha affermato in precedenza chepermanente del trading floor se ci fossero meno di sei membri e se i membri rimanenti rappresentano meno del 75% dei volumi storicamente scambiati. "LME conferma che nessuno di questi criteri di liquidità del prezzo Ring è stato soddisfatto a seguito di questo annuncio", ha affermato nell'avviso odierno.