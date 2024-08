Petrolio in rally su tensioni Medio Oriente

Light crude

Brent

(Teleborsa) - Il petrolio si conferma in rialzo al Nymex, in risposta alle persistenti tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco di Israele in Libano e la pronta risposta sostenuta dall’Iran.Il contratto sulregistra un forte incremento del 3,16% a 77,19 dollari al barile, mentre ildel Mare del Nord ha raggiunto gli 81,22 dollari, in vantaggio del 2,80%.Il sentiment del mercato è stato posto sotto pressione anche dal rallentamento economico di USA e Cina e dalle tensioni commerciali sulle auto elettriche, con il Canada che ha annunciato l'imposizione di dazi sulle auto elettriche conesi.