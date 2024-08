Apple, l'italiano Maestri lascerà carica Cfo dal 1° gennaio 2025

Apple

(Teleborsa) -ha annunciato oggi che l'italiano, ma continuerà a, inclusi sistemi informativi e tecnologia, sicurezza informatica, immobiliare e sviluppo, riportando direttamente al CEO Tim Cook.Nell’ambito di una successione pianificata - spiega la casa della mela -, Vice Presidente della direzione Financial Planning and Analysis di Apple,e si unirà al team esecutivo."Luca è stato un partner straordinario nella gestione di lungo termine di Apple. È stato determinante nel migliorare e guidare la performance finanziaria dell’azienda, nel coinvolgere gli azionisti e nell’instillare la disciplina finanziaria in ogni parte di Apple. Siamo fortunati perché continueremo a beneficiare della leadership e dell’intuizione che hanno contraddistinto il suo mandato in azienda”, ha commentato il Ceo Tim Cook.“Per più di un decennio, Kevan è stato un membro indispensabile del team finanziario di Apple - ha sottolineato ancora il Ceo - e conosce l’azienda dentro e fuori. Il suo intelletto acuto, il suo saggio giudizio e la sua brillantezza lo rendono la scelta perfetta per essere il prossimo Cfo di Apple".Durante il suo mandato come Cfo,ha effettuato investimenti essenziali e praticato una, che insieme, con ricavi da servizi che sono cresciuti più di cinque volte.