Boom del credito al consumo a luglio

(Teleborsa) - Aumentano del 18,1% le richieste di, del 25,4% deie del 13,8% dei. Le richieste disono aumentate del 16,2% rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo, in concomitanza con il calo dei tassi di interesse sui mutui sotto il 4% per la prima volta negli ultimi 12 mesi, suggerisce una crescente fiducia dei consumatori nell’economia italiana. Sono alcuni dei dati rilevati da Experian, azienda globali leader nel campo dei dati e della tecnologia, che ha pubblicato oggi il suoper luglio 2024, che rivela un significativo aumento delle richieste in tutte le categorie di credito al consumo. Prestiti finalizzati, prestiti personali, mutui, BNPL e finanziamenti online hanno registrato una crescita a due cifre rispetto all’anno precedente.“Il mercato del credito italiano sta vivendo un periodo di notevole ripresa su tutti i fronti", afferma, Amministratore Delegato di Experian Italia. "Il BNPL e i finanziamenti online continuano ad espandersi, con una crescita dall’anno scorso rispettivamente del +16% e del +40% a ulteriore conferma della crescente centralità degli strumenti digitali per gli utenti. Anche il mercato dei prestiti continua a rafforzarsi di mese in mese, con una tendenza positiva che si sta finalmente estendendo anche ai mutui dopo un prolungato periodo di contrazione. Il graduale calo dei tassi di interesse osservato negli ultimi mesi è un segnale promettente per un’ulteriore crescita della domanda di mutui".