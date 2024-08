Continental corre dopo upgrade UBS a "buy"

Continental

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore tedesco di pneumatici, che tratta in rialzo del 4,21%, dopol 'upgrade di UBS da "neutral" a "buy".Il giudizio segue l'annuncio di Continental, ad inizio agosto, relativo allo spin-off della divisione Automotive entro la fine del 2025. Gli analisti, infatti, prevedono che l'operzione aumenterà significativamente il valore per gli azionisti, tramite dividendi e spin-off, favorendo anche un approccio più mirato e l'ottimizzazione del capitale sulle attività core, Tyres e ContiTech.Su base settimanale, il trend del titolo Continental è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 62,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 61,93. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 63,41.