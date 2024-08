Apple pronta ad annunciare il taglio di un centinaio di posti nei servizi digitali

Apple

(Teleborsa) -potrebbe annunciare ilnelle divisioni servizi digitali, in particolar modo alcuni team a diretto riporto del vicepresidente senior Eddy Cue nell'ambito dei servizi. E' quanto riferisce Bloomberg sulla base di dichiarazioni di persone vicine all'azienda, segnalando che i licenziamenti avrebbero a che fare con unall’interno dell’azienda di Cupertino.La riduzione del personaleper il produttore degli iPhone, che ha sempre mantenuto la sua forza lavoro, anche in un settore dove i licenziamento sono una costante.E' noto che la casa della Mela morsae che l’azienda è pronta a svelare le caratteristiche dell’ultimo iPhone a inizio di settembre, implementando nei sui dispositivi una serie di funzionalità che fanno uso dell'intelligenza artificiale. L’iPhone 16 sarà il protagonista della spinta verso l'AI.L'azienda di Cupertino invece aveva già annunciato che avrebbe; una scelta che l'ha costretta a riassegnare circa 2.000 dipendenti ed annunciare esuberi per circa 600 posti di lavoro.