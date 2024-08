Eventi e scadenze del 28 agosto 2024

Mercoledì 28/08/2024

3D Systems

Abercrombie & Fitch

Brunello Cucinelli

Foot Locker

Guess?

HP

Nvidia

Salesforce

Sesa

(Teleborsa) -- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Parigi - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dei "Giochi Paralimpici 2024"- 81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia: Il Festival di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2024 - Segue conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: 2nd Quarter FY25 Financial Results- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio