Foot Locker raddoppia la perdita trimestrale, titolo crolla

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 15,40%.Il rivenditore di abbigliamento sportivo ha chiuso il secondo trimestre con una, più che raddoppiata rispetto al rosso di 5 milioni di dollari dello stesso periodo di un anno prima.Nei tre mesi, si registra anche uncomparabili per la prima volta in sei trimestri, a 1,9 miliardi di dollari, grazie agli sforzi compiuti per rinnovare i negozi e migliorare l'esperienza dei clienti. Anche ilè aumentato per la prima volta in più di due anni.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,22.