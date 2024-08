Nordstrom festeggia la trimestrale sopra attese

Nordstrom

S&P-500

retailer del lusso statunitense

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,60%.L'operatore di grandi magazzini ha sorpreso il mercato con i risultati del secondo trimestre. Nei tre mesi gli utili sono scesi da 137 milioni di dollari, pari a 84 centesimi per azione, a 122 milioni, (72 centesimi). Su base rettificata, l'EPS si è attestato a 96 centesimi contro i 71 centesimi stimati dagli analisti. Il ricavi sono saliti da 3,77 a 3,89 miliardi (3,88 miliardi il consensus).Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,33 USD con area di resistenza individuata a quota 23,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,54.