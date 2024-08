Super Micro Computer ritarda la pubblicazione della relazione annuale, titolo crolla

Super Micro Computer

fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.

S&P-500

Super Micro Computer

(Teleborsa) - Forte ribasso per, che tratta in perdita del 22,55% sui valori precedenti.Il produttore di server di intelligenza artificiale ha detto che ritarderà la presentazione della relazione annuale, per l'esercizio fiscale chiuso il 30 giugno, un giorno dopo che Hindenburg Research ha rivelato una posizione corta nella società.L'andamento delnella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 383,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 476. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 343,3.