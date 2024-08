Salcef Group, maturati presupposti per lancio OPA obbligatoria totalitaria

Salcef Group

(Teleborsa) - Si sono verificate tutte le condizioni per l'avvio dell'. La società quotata allo STAR ha ha annunciato, infatti,, rappresentative delsociale di Railbid, vendute da Fidia, Ermes Gestioni e Titania e la sottoscrizione untra gli azionisti venditori, l’investitore e Railbid, relativo alla corporate governance e alla stabilizzazione degli assetti proprietari di Railbid e di Salcef Group.Con questa operazione, si sonoper la promozione da parte di, società interamente partecipata da Railbid, di un’sulle azioni ordinarie Salcef.complessivamente massime, rappresentative deldelle azioni ordinarie di Salcef,(40.414.444 azioni ordinarie Salcef, pari a 64,77% del capitale sociale e, in virtù della maggiorazione dei diritti di voto, del 75,49% dei relativi diritti di voto)1.473.249 azioni proprie, pari al 2,361% del capitale sociale).per ogni azione oggetto dell’Offerta, inferiore rispetto al corrispettivo di 26,55 euro annunciato da Salcef a fine aprile, poiché in data 13 maggio è intervenuto lo stacco di un dividendo pari ad 0,55 euro, successivamente distribuito in data 15 maggio 2024.