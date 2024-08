Schnabel convinta che l'inflazione tornerà al 2% nel 2025

(Teleborsa) -. Lo ha confermato oggi, membro dl direttivo della BCE, intervenendo ad un evento in Estonia.complessiva - ha ricordato - è scesa dal picco del 10,6% di ottobre 2022 al 2,6% a luglio di quest’anno". "I dati diffusi ieri suggeriscono che nel mese di agosto l'inflazione è diminuita ulteriormente in alcune parti dell'area euro", ha detto Schabel, parlando diil rallentamento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari ed ancheL'esponente del Board dell'Istituto di Francoforte ha poi ricordato che nei servizi "la disinflazione è di fatto in fase di stallo", ma le pressioni persistenti sui prezzi nel settore dei servizi "sono un fenomeno globale"."Per valutare se le attuali condizioni monetarie e finanziarie garantiranno un tempestivo ritorno dell’inflazione al target, i policy maker devono prendere posizione sulla probabile evoluzione futura", sottolinea Schnabel, indicando "anche se "l’ultimo miglio della disinflazione sarà accidentato".ha riconosciuto la banchiera, ricordando i "cambiamenti fondamentali nei mercati del lavoro e dell’energia e la riorganizzazione delle catene di approvvigionamento globali"."Lee concentrarsi su quelli considerati più dannosi per il raggiungimento del loro mandato", ha detto Schnabel, segnalando che "ladovrebbe restareSchabel ha però avvertito che "se da un lato la, dall’altro deve anchealle volatili aspettative dei mercati finanziari. Le azioni delle banche centrali dovrebbero essere guidate dall’evoluzione della loro valutazione delle prospettive di inflazione e crescita".