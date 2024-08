Stellantis e la delocalizzazione: un'altra minaccia per i lavoratori italiani?

(Teleborsa) - Già nel mese di maggio,riguardo alla politica aziendale dievidenziando un incremento dei profitti societaridistribuiti tra gli azionisti. Mentre la compagnia festeggiava i propri guadagni, migliaia di lavoratori degli stabilimenti italiani erano alle prese con una causa del blocco della produzione in diverse sedi dislocate in Italia.Oggi,ulteriormente con l’ultima mossa di Stellantis: una proposta del dipartimento delle Risorse Umane che prevede il trasferimento di alcune categorie di operai in Polonia. Sebbene la direzione dell’azienda abbia minimizzato, sostenendo che si tratti di un numero esiguo di lavoratori,. "Non è solo un problema di Torino, ma di tutto il Paese", si legge in una nota del sindacato., non ha usato mezzi termini: "Questa è l'inizio di una strategia volta a spostare ladove la tassazione è notevolmente inferiore rispetto a quella italiana. Siamo ormai di fronte a una concorrenza sleale sul piano fiscale tra Paesi membri dell’Unione Europea".Il sindacato pone poi delle domande cruciali: "Cosa fa l'Europa 'Unita' per contrastare queste manovre che penalizzano i lavoratori italiani? Perché la Commissione Europea, invece di concentrarsi sulla spartizione delle poltrone, non promuove una politica fiscale comune e unitaria?"Con la ripresa delle attività produttive prevista per settembre, Confintesa teme che l’Italia possa assistere a un impoverimento di interi territori. Le piccole e medie imprese cherischiano di essere le principali vittime di questa strategia, che vede l’azienda trasferire le sue sedi, come già fatto in precedenza nei Paesi Bassi, dove la pressione fiscale è più favorevole.Nonostante questo scenario, l'Italia continua a erogare, sostegni che finiscono per finanziare l’aumento degli utili societari, spartiti tra gli azionisti a spese dei contribuenti italiani."Confintesa - conclude Prudenzano - chiede un intervento immediato della Commissione Europea per uniformare le leggi fiscali degli Stati membri dell’UE. Altrimenti, lo spirito dell’Unione Europea voluto dai Padri Costituenti sarà vanificato, lasciando il posto allo spirito delle multinazionali e delle banche, che fanno pagare la crisi mondiale del lavoro solo ai cittadini".