BPER: nuovo bando per 300 borse di studio agli allievi italiani più meritevoli

BPER

(Teleborsa) -continua a supportare le famiglie dei suoi clienti sostenendo ildeglipiù meritevoli attraverso un nuovo Bando di. Giunto alla sua 58°edizione, il concorso premierà i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado, non lavoratori, che si sono distinti nell’anno accademico 2023-2024. L’assegnazione sarà decisa dalla Banca sulla base della valutazione insindacabile del profitto scolastico, della situazione economica, della residenza in Italia e di ogni altro elemento ritenuto influente.“Questa iniziativa è da sempre testimonianza concreta dell’attenzione che l’Istituto riserva ai territori e alle famiglie, con particolare riguardo al mondo della scuola, dell’educazione e delle giovani generazioni. BPER Banca è profondamente impegnata nella promozione della cultura e dell'istruzione, nella convinzione che la formazione sia un fattore chiave per lo sviluppo della nostra società” - ha affermato, responsabile Direzione Communication di BPER.Le domande per l’assegnazione delle borse di studio dovranno essere inviate entro e non oltre il. Isaranno consultabili sul sito di BPER Banca nel mese di marzo 2025 e seguirà, come da tradizione, la cerimonia di premiazione.