Buffett vende altre azioni Bank of America e riduce quota del 15%

(Teleborsa) -continua a vendere azioni, riducendo la sua partecipazione nella grande banca statunitense ed accrescendo ancora ladel suo braccio finanziario, che ha raggiunto livelli record la scorsa estate.La Berkshire ha venduto azioni Bank of America. In base ad un filing model, le ultime operazioni registrate mercoledì, giovedì e venerdì hanno visto la compagnia di Buffett venderead un prezzo medio di 40,24 dollari, per un controvalore diDa quando ha iniziato a ridurre la sua partecipazione lo scorso 17 luglio, la società finanziaria ha, nel corso di 21 delle ultime 33 sessioni, pari ad una, per un controvalore di 6,2 miliardi di dollari (ne emerge un prezzo medio di 41,33 dollari per azione).Anche dopo queste transazioni, comunque,della Bank of Americapari a 882,7 milioni di azioni, per un valore di quasi 36 miliardi di dollari.BofA resta lae rappresentadel suo portafoglio. Con le ultime vendite di azioni, laè cresciuta ancora, dopo aver raggiunto undi dollari.Nel frattempo, ci si interroga sul perché l'Oracolo di Omaha stia alleggerendo la sua partecipazione in BofA, dal momento che, al più tardi l'anno scorso,della più grande banca americana, pur a fronte delle sue preoccupazioni per la salute del comparto bancario.Ad oggi, Bank of America ha guadagnato il 21% a Wall Street e la sua performance non appare particolarmente brillante, a fronte di un comparto bancario del S&P 500 che è salito dle 22,6%.