Cina, PMI manifatturiero risale in area espansione

(Teleborsa) -. Secondo il sondaggio mensile di Caixin/S&P Global, ilè salito ad agosto 2024 a quotadai 49,8 precedenti, attestandosi quindi sopra la soglia critica dei 50 punti che divide la fase di espansione (valori superiori ai 50 punti) dalla recessione(valori inferiori ai 50 punti). Il dato supera leche si aspettavano un valore di"Il PMI manifatturiero Caixin di agosto è tornato in territorio espansivo, ma la crescita è limitata.- commenta, Senior Economist di Caixin Insight Group - Considerando l’ambizioso obiettivo di crescita economica del governo, le sfide e le difficoltà nella stabilizzazione della crescita nei prossimi mesi saranno notevoli. C’è ancora spazio per aggiustamenti di politica fiscale e monetaria. E' sempre più urgente in Cina rafforzare il sostegno politico e garantire la attuazione efficace delle politiche precedenti".