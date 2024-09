Ferrari conclude partnership con Santander

Ferrari

(Teleborsa) -ha annunciato la cessazione della partnership con, con effetto dal 31 dicembre 2024, alla scadenza del contratto triennale.La partnership, iniziata nel gennaio 2022 dopo una precedente collaborazione dal 2010 al 2017, ha visto Santander al fianco della società nelle attività sportive del Cavallino Rampante.e partner nel programma Le Mans Hypercar (LMH)."Con la conclusione della nostra partnership di successo con Santander - ha commentato Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer di Ferrari - desideriamo esprimere la nostra gratitudine per la loro dedizione e collaborazione durante il nostro percorso insieme. Il loro ruolo è stato importante nel contribuire ai risultati che abbiamo conseguito negli ultimi tre anni"., global head of Communications, Corporate Marketing and Research di Santander e vice chair di Santander Spagna, si è detto "estremamente grato alla Ferrari per la sua partnership negli ultimi tre anni. Le sponsorizzazioni svolgono un ruolo importante nel coinvolgere i clienti nonché nel rafforzamento del nostro marchio e continueremo a collaborare con una serie di partner negli anni a venire”.