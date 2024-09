Ferrari ferma ai box a Piazza Affari

Ferrari

(Teleborsa) - Andamento incerto per, che scambia in ribasso dello 0,60% attorno ai minimi della mattinata. Nessun sussulto del mercato alla notizia che la scuderia di Maranello ha chiuso la partnership con Santander, da anni sponsor del team Ferrari, per aprire un nuovo capitolo conIl confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 448,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 441,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 454,7.