Immobiliare, Gruppo Rea di Murdoch valuta acquisizione britannica Rightmove

Rightmove

(Teleborsa) - Il gruppo REA di proprietà dista valutando un'offerta di acquisto per il portale immobiliare britannicocon l'obiettivo di creare un'azienda immobiliare digitale globale.La società australiana, specializzata nei siti web per la vendita di proprietà, controllata dalla News Corp di Murdoch, ha dichiarato di considerare una possibile offerta in contanti e azioni per Rightmove, ma di non aver ancora avuto alcuna discussione con la società.Le azioni di Rightmove sono balzate di oltre il 27% dopo l'annuncio.Il gruppo di Murdoch non ha rivelato quanto sarebbe disposto a mettere sul piano per Rightmove, limitandosi a dichiarare che "sta valutando una possibile offerta in contanti e in azioni". La società australiana ha affermato inoltre che "ci sono chiare somiglianze tra Rea e Rightmove in termini di posizione di leader sul mercato nel core business immobiliare".