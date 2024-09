Istat, prezzi produzione crescono per il terzo mese consecutivo

(Teleborsa) -dell’industria italianaa luglio, spinti principalmente dai rialzi dei prezzi dei prodotti energetici e in particolare della fornitura di energia elettrica sul mercato interno. Secondo l'Istat, si registra un aumentoed una diminuzione dell’1,1% su base annua (era -2,5% a giugno)., i prezzi sono pressoché(+0,1%) e registrano una flessione tendenziale dello 0,4% (-1,0% a giugno).Suli prezzi crescono del 2% rispetto a giugno e flettono dell'1,6% su base annua (da 3,5% del mese precedente). Sulcrescono dello 0,2% su base mensile (+0,3% area euro, -0,2% area non euro) e diminuiscono dello 0,2% su base annua (-0,6% area euro, +0,3% area non euro)., rispetto al precedente, i prezzi alla produzione dell’industria(+0,5% mercato interno, +0,3% mercato estero).A luglio 2024,, la flessione tendenziale più ampia riguarda il settorenell’area euro (-6,6%); diminuzioni su tutti e tre i mercati si rilevano per articoli in, altri prodotti della lavorazione di(-2,6% mercato interno, -1,6% area euro, -1,8% area non euro) ee fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-1,2% mercato interno, -3,4% area euro, -1,6% area non euro).Gliriguardano i settoridi base e preparati farmaceutici (+3,9% area euro), altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di(+3,9% area non euro) e, apparecchi elettromedicali, di misurazione e orologi (+3,7% area euro). Sul mercato interno, la flessione dei prezzi della fornitura disi riduce ulteriormente (-3,8%, da -9,4% di giugno).A luglio 2024, i prezzi alla produzione dellesono stazionari su base mensile e flettono del 2,6% su base annua (-1,6% a giugno); quelli dicrescono dello 0,3% in termini congiunturali e diminuiscono dell’1,5% in termini tendenziali (da -1,2% del mese precedente).