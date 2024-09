OPA Saras, Varas oltre 95% eserciterà diritto acquisto azioni residue

Saras

(Teleborsa) - In relazione all'OPA promossa da Varas (Vitol) su azioni, l'offerente comunica che, alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, risultano portate in adesione all’Offerta adesioni per 41.587.367 Azioni, pari a circa il 4,372% del capitale sociale dell’Emittente e acirca l’8,02% delle Azioni Oggetto dell’Offerta, per un controvalore complessivo pari a 66.525.387,2 euro.Tenuto conto delle azioni Saras portate in adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini e delle 864.585.263 azioni ordinarie Saras già detenute dall’Offerente alla data odierna (pari al 90,91% del capitale sociale), ad esito della Riapertura dei Termini l’Offerente verrà a detenere complessive 906.163.630 Azioni, pari a circa il 95.285% del capitale sociale dell’Emittente.Pertanto, risultano verificati i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto in riferimento alle rimanenti 44.836.370 Azioni, rappresentative del 4,715% del capitale sociale. L’Offerente quindi adempirà all’Obbligo di Acquisto nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta