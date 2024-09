Stellantis paga dazio con le vendite auto in Francia. Attesi i numeri in Italia

Stellantis

FTSE MIB

casa automobilistica italo-francese-statunitense

(Teleborsa) - Si muove in ribassoche presenta una flessione dell'1,15%.A pesare sulle azioni della casa automobilistica sono i dati relativi alle immatricolazioni di auto in Francia. Il gruppo guidato dall’AD, Carlos Tavares, ha fatto peggio dell'intero mercato europeo che ha visto le vendite calare del 24,3%. Ad agosto, il colosso francoitaliano ha registrato una contrazione delle immatricolazioni pari al -31,7%, con 22.600 veicoli immatricolati.La quota di mercato di Stellantis è così scesa al 26,3%, 2,9 punti in meno rispetto all’anno precedente.Sale, ora, l’attesa per la pubblicazione dellea mercati chiusi.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della, che fa peggio del mercato di riferimento.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 14,77 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 15,13. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 15,5.