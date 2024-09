Wall Street chiusa per il Labor Day

(Teleborsa) - Wall Street è rimasta chiusa oggi, nella prima seduta di settembre, per la festività del. Nel frattempo, cresce l'attesa per le indicazioni provenienti dai dati macroeconomici in calendario durante la settimana.L'appuntamento clou è atteso a fine ottava, venerdì 6 settembre, con i dati sul mercato del lavoro americano, dai quali gli investitori cercheranno di capire le prossime mosse della Fed.Prima ancora, l'attenzione sarà catturata dagli indici PMI: in attesa di conoscere domani quelli statunitensi, il PMI manifatturiero dell'Eurozona ha confermato segnali recessivi. Deludente anche il PMI cinese, che ha zavorrato le borse asiatiche.