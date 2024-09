Terna, al via il 4 settembre piano buyback azionario

TERNA

Alla data odierna, la società detiene complessivamente 3.153.420 azioni proprie, pari allo 0,16% circa del totale delle azioni in circolazione e rappresentative del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni Terna.

(Teleborsa) -annuncia che,, avvierà un programma di, per un esborso massimo pari ae per un numero complessivo di, rappresentative dello 0,08% circa del capitale sociale.Il Programma èapprovato dall’Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2024, destinato al management di Terna o di società da questa controllate, nonché di altri eventuali futuri piani di incentivazione azionaria destinati agli Amministratori o ai dipendenti di Terna o di società da questa controllate o a essa collegate.Terna ha già conferito apposito, intermediario abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti da effettuarsi sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni, e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume coerenti sia con l’autorizzazione conferita dall'Assemblea. In particolare, il prezzo di acquisto delle azioni non potrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo della Società nella seduta dell’Euronext Milan del giorno precedente ogni singola operazione e, comunque, non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul mercato Euronext Milan. ll volume giornaliero degli acquisti inoltre, non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Terna scambiate sul mercato Euronext Milan nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell’acquisto.Il Programma prevede anche unda parte della Società, confermando il ruolo centrale della sostenibilità quale pilastro della strategia di Terna, a beneficio di tutti gli stakeholder.