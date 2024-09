Commerzbank, governo federale venderà quota residua del 16,49%

Commerzbank

(Teleborsa) -. La vendita riguarderà laancora in mano al governo federale, detenuta attraverso il Fondo di stabilizzazione dei mercati finanziari (FMS). Ladi azioni - assicura una nota del Ministero delle Finanze tedesco - saràNel corso dellasi ricorda - Commerzbank si è trovata in difficoltà finanziarie e, nel 2008 e nel 2009, ha ricevutodi euro dal Fondo di Stabilizzazione dei mercati finanziari per mantenere la stabilità del mercato finanziario. Ad oggi sono statidi euro".Dal momento che Commerzbank, il governo tedesco ha deciso di"La riduzione della partecipazione in Commerzbank - afferma, Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Finanze - è undi Commerzbank e della stessa piazza finanziaria tedesca".“Siamo lieti di affermare che la stabilizzazione era la scelta giusta. La situazione economica della banca è costantemente migliorata dal 2021", sottolinea, membro del direttivo dell'Agenzia delle Finanze, aggiungendo "l'impegno del governo federale durante la crisi finanziaria hadal punto di vista macroeconomico".