Commerzbank in rosso nonostante vendita quota Stato

Commerzbank

DAX

banca tedesca

indice della Borsa di Francoforte

Commerzbank

(Teleborsa) - Giornata negativa per, che presenta una flessione dell'1,76% a Francoforte, a dispetto della notizia relativa alla vendita della quota del 16% un mano al governo tedesco dalla crisi finanziaria del 2008. Un fattore che aumenta la contendibilità della banca.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,62 Euro con area di resistenza individuata a quota 13. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,37.