Eurozona, servizi tengono grazie alle Olimpiadi in Francia

(Teleborsa) -dell'Eurozona, che appare meno brillante di quanto segnalato nella stima preliminare, ma pur sempre dignitosa, grazie all'. Lo rivela l'indagine sulle aspettative dei direttori acquisto delle imprese, condotta da Hamburg Commercial Bank per S&P Global.nella Zona Euro, risuoltandoanche se in aumento rispettodai 51,9 precedenti, ma resta al di sopra dela soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque fra crescita e recessione.Nello stesso periodo il P, in miglioramento rispetto ai 50,2 del mese precedente, ma al di sotto dei 51,2 preliminari. Un dato che risente dellaPer quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro,da 51,7 punti precedenti, sotto il consensus (52,5).punti da 52,5, swotto le attese (51,4)., in linea con la stima preliminare, dai 50,1 punti del mese precedente. Un miglioramento quest'ultimo, innescato dalle Olimpiadi di Parigi."Le Olimpiadi di Parigi hanno portato molte vittorie ed il settore terziario francese è certamente nella lista dei vincitori, accelerando oltretutto la crescita del settore dei servizi dell’eurozona di agosto. Ora il grande dubbio riguarda la sostenibilità di questo slancio", spiega, Chief Economist presso la, aggiungendo "gli effetti positivi dei Giochi Olimpici e le seguenti Paralimpiadi potrebbero prolungarsi parzialmente a settembre, ma nei prossimi mesi ci aspettiamo che la crescita riprenda la fase di rallentamento iniziata a maggio"."Per quanto concerne la visione della BCE, è probabile che grazie agli ultimi dati sui prezzi, stia tirando un piccolo sospiro di sollievo", sottolonea l'esperto, indicando "nella prossima riunione del 12 settembre, la".