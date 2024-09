Eventi e scadenze del 4 settembre 2024

Mercoledì 28/08/2024

Mercoledì 04/09/2024

Dollar Tree

Gamestop

Hewlett Packard Enterprise

Meglioquesto

Sabaf

(Teleborsa) -- Il Festival di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione- Beige Book- Ita-coin; €-coin09:15 -- Milano - Conferenza stampa con József Váradi, CEO di Wizz Air durante la quale verranno discusse le ultime novità di Wizz Air e le strategie della compagnia aerea per Milano e l'Italia nel prossimo futuro15:00 -- MIMIT, Sala degli Arazzi - Conferenza stampa di presentazione di AgriFood Future 2024, evento dedicato all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità nell'agroalimentare. Interverranno il Ministro Adolfo Urso, il Presidente di Unioncamere e promotore dell’evento, Andrea Prete, e il Direttore scientifico di AgriFood Future 2024, Alex Giordano15:30 -- MEF Il Ministro Giancarlo Giorgetti incontro i Ministri del Messico Marcelo Ebrad (Economia) e Omar Garcia (Pubblica sicurezza)16:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà James Mike Johnson, Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America, a Palazzo Chigi17:00 -- Torre PwC, Milano - Evento organizzato da PwC Italia, JTI Italia e Arel. Interverranno, tra gli altri, Andrea Toselli, Presidente e AD di PwC Italia e Eugenia Maria Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2024