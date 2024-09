WIIT, Christoph Herrnkind è il nuovo amministratore delegato di Econis AG

WIIT

(Teleborsa) - Il Gruppo, dall'aprile 2024 proprietario di Econis AG, con sede a Dietikon, Svizzera, ha nominato Christoph Herrnkind nuovo CEO di Econis AG. Christoph Herrnkind assume la nuova posizione in aggiunta al suo attuale ruolo di CEO di WIIT AG in Germania.Con oltre 20 anni di esperienza e numerosi incarichi dirigenziali, Christoph Herrnkind è un esperto riconosciuto nel settore IT europeo. Nel suo nuovo ruolo, guiderà l'orientamento strategico e l'ulteriore sviluppo di Econis AG come parte del Gruppo WIIT per servire in modo ottimale i requisiti in continua evoluzione del mercato.Con, il Comitato esecutivo di Econis AG sarà composto dal nuovo CEO Christoph Herrnkind e dall'attuale CFO Roger Bruder. Oscar Schwark, il precedente CEO, lascia l'azienda.Con l'acquisizione di Econis AG nella prima metà del 2024, il Gruppo WIIT ha continuato la sua espansione in Europa nell'ambito del progetto Cloud4Europe e ha raggiunto un mercato ad alto potenziale in Svizzera. Il progetto Cloud4Europe mira a posizionare il Gruppo WIIT come leader di mercato europeo nel cloud per applicazioni e infrastrutture critiche.