Maire completa primo impianto CCS in Italia presso polo Eni di Ravenna

(Teleborsa) -, attraverso le sue controllate NEXTCHEM e KT, ha agito come integratore tecnologico e hadi Engineering, Procurement e Construction per unpresso la centrale di trattamento del gas naturale di, appena entrato in funzione, è progettato per separare, purificare e comprimere unall’anno. Il progetto, che è il, sta garantendo un abbattimento delle emissioni di oltre il 90% e rappresenta unanel consolidamento dell'intera(dalla cattura allo stoccaggio) e una soluzione per la decarbonizzazione di crescente importanza giocando un ruolo fondamentale per la sostenibilità ambientale. Operando con una concentrazione carbonica inferiore al 3% e a pressione atmosferica, l’impianto è ildi cattura dell’anidride carbonica.In qualità di integratore tecnologico,ha sviluppato la propriain grado di combinare una tecnologia di terze parti e consentire un'efficiente cattura della CO2 dai gas di emissione, operando ad alta efficienza con un basso consumo energetico anche a concentrazioni estremamente basse."Come Gruppo, ci dedichiamo allo sviluppo di nuove soluzioni altamente performanti che aiutino a decarbonizzare un settore hard-to-abate. Questo progetto è un riconoscimento della nostra offerta tecnologica a supporto di importanti attori del mercato e del nostro ruolo nel potenziamento della filiera industriale italiana", ha affermato, CEO di MAIRE.