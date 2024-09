Banca Mediolanum, agosto record con 753 milioni in risparmio gestito

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ad agosto ha ottenuto unatotale di 486 milioni (6,82 miliardi nei primi 8 mesi) con una raccolta netta indi 753 milioni (4,85 miliardi nei primi 8 mesi).commenta: “Prosegue in maniera eccellente l’andamento commerciale, con flussi per 753 milioni di euro in risparmio gestito che attestano il. E’ un risultato di cui sono estremamente soddisfatto, considerati anche i minori volumi che solitamente caratterizzano i mesi estivi e la marcata volatilità verificatasi proprio in agosto. In questi primi 8 mesi del 2024 abbiamo raggiunto il notevole livello di quasi 5 miliardi, segnale della grande fiducia che i clienti ripongono nel nostro istituto e nella consulenza di qualità dei Family Banker. Ripartiamo a settembre forti dei 6,8 miliardi di raccolta totale, con il lancio di nuove iniziative per accrescere ulteriormente la nostra quota di mercato. E’ infatti appena partita una nuova campagna, attiva fino a fine ottobre per attrarre nuovi clienti e nuova liquidità, che offre il 5% annuo lordo per somme vincolate a 6 mesi, condizioni estremamente interessanti nell’attuale contesto dei tassi di interesse”.